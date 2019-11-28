«Ампутированы обе руки»: муж пострадавшей в Доминикане женщины рассказал о ситуации

Михаил Крупин записал обращение, в котором рассказал, что его жена Екатерина после аварии с туристическим автобусом получила серьезные травмы, из-за которых врачам пришлось ампутировать женщине обе руки.

На данный момент Екатерина находится в тяжелом состоянии в одном из госпиталей республики.

«У жены ампутированы обе руки. Она была на перевязке. В ближайшее время постараюсь попасть к ней», - рассказал Михаил «Звезде».

Он отметил, что сам чувствует себя удовлетворительно.

По словам мужчины, пока неизвестно, сколько они пробудут в больнице и как будут складываться обстоятельства дальше. Пока страховая оплачивает лечение, однако непонятно, сколько оно продлиться, да и перелет обещают оплатить только до Москвы, тогда как супруги живут в Кинишме.



Напомним, во вторник, 26 ноября, по дороге в аэропорт Ла-Романа туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате сильного удара транспортное средство перевернулось, в нем находилось 39 россиян.