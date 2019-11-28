Ущерб на возвращенных кораблях Украина оценила в 2,3 миллиона долларов

В 2,3 миллиона долларов оценил ущерб на возращенных Украине Россией кораблях заместитель постпреда Украины при постоянных международных организациях Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ в Вене.

Лоссовский заявил, что возвращенные судна сейчас нельзя использовать по назначению, и в ближайшее время их должна будет обследовать комплексная комиссия ВМС ВСУ. Постпред пояснил, что Россия якобы игнорирует постановление Международного морского трибунала.

18 ноября Россия передала Украина три военных судна, которые были задержаны в Керченском проливе. При этом командование ВМС Украины пожаловалось, что с кораблей пропали плафоны, розетки и унитазы.

Напомним, три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ 25 ноября 2018 года. На пути из Черного моря к Керченскому проливу суда были задержаны ФСБ.

Между тем в Крыму решили инициировать создание международного общественного трибунала по провокации украинских ВМС в Керченском проливе. Его планируется провести весной 2020 года.