РФ и Украина обсудили условия транзита газа с 2020 года

Россия и Украина обсудили условия транзита газа с 2020 года, сообщили в Министерстве энергетики России. Стороны вели диалог об урегулировании претензий, условий будущих поставок голубого топлива и перспективах прямой покупки газа Украиной, передает РИА Новости.

Совместная работа по газу будет интенсифицирована в ближайшие дни в двустороннем формате. Хотя ранее руководство «Нафтогаза» настаивало на обсуждении вопроса при посредничестве Еврокомиссии, то есть в трехстороннем формате.

На обсуждении в Вене присутствовали министр энергетики РФ Александра Новака, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель «Нафтогаза» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».