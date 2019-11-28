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РФ и Украина обсудили условия транзита газа с 2020 года

Ирина Егорова
21:39 28.11.2019
Интенсифицировать работу стороны договорились в двустороннем формате без посредничества Евросоюза.
РФ и Украина обсудили условия транзита газа с 2020 года
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россия и Украина обсудили условия транзита газа с 2020 года, сообщили в Министерстве энергетики России. Стороны вели диалог об урегулировании претензий, условий будущих поставок голубого топлива и перспективах прямой покупки газа Украиной, передает РИА Новости.

Совместная работа по газу будет интенсифицирована в ближайшие дни в двустороннем формате. Хотя ранее руководство «Нафтогаза» настаивало на обсуждении вопроса при посредничестве Еврокомиссии, то есть в трехстороннем формате.

На обсуждении в Вене присутствовали министр энергетики РФ Александра Новака, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель «Нафтогаза» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

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