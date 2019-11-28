Ученые обнаружили следы древнего моря в Туве

В ходе масштабного исследования в Центральной Туве специалисты института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН предположили, что во времена ордовикского периода, около 470 млн лет назад, на месте степей было море.

На данную гипотезу их подтолкнули обнаруженные характерные речные отложения, сообщает пресс-служба ВУЗа.

«Изучение осадочных толщ позволяет предполагать, что существовал не только морской бассейн, но и впадающие в него реки, существовавшие на прилегающей расчлененной суше», - уточняет старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии палеозоя Ольга Обут.

Она также добавила, что в результате исследования было обнаружено большое количество окаменелых останков водной фауны возрастом около 380 млн лет - кораллы, конодонты, криноидеи и мшанки - которые свидетельствует о теплом и мягком климате в те времена.

В тоже время, более поздние находки каменноугольного и пермского периода являются не морскими, а континентальными, что подтверждают большие залежи углей.