СМИ: мать убитого в Екатеринбурге ребенка задержали

Утром 28 ноября в СМИ появилась информация о жестком убийстве мальчика, тело которого нашли сотрудники правоохранительных органов в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга. Издание E1.RU сообщает, что мать погибшего ребенка, гражданка Белоруссии, задержана.

«При этом непонятно, одна она издевалась над ребенком или вместе с мужчиной - сожителем или мужем, это пока выясняется», - добавил источник.

Мама ребенка помогала отцу прятать тело мальчика, но в смерти сына обвинила его отца, сообщает ИА «Znak». По словам собственного собеседника издания, его сейчас разыскивают.

Также издание называет причину смерти - асфиксия: мальчику не хватило кислорода из-за кляпа во рту.

Следственный комитет проверяет версию, связанную с сектантским культом. Как сообщали ранее СМИ, в квартире проведены обыски. Появлялась информация о том, что семья приехала в Екатеринбург в октябре и постоянно меняла съемное жилье.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков «Звезде» не стал комментировать подробности, подтвердив только факт гибели мальчика.