Названы сроки запуска третьей линии МЦД «Зеленоград-Раменское»

Третью линию МЦД, которая будет курсировать из Зеленограда в Раменское, планируется открыть через два-три года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект создает новую реальность, когда не выходя из вагона можно проехать из одного пригорода в другой по разумной цене и с хорошей скоростью», - сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Собянина, третий диаметр пройдет минуя Ленинградский вокзал, на северо-восток Москвы.

«Он будет диаметром в прямом смысле слова», - добавил градоначальник, описывая его будущее расположение.

Собянин также отметил, что подобные проекты экономически целесообразны в крупных городах.

«Создание таких диаметров, 130 километров, два диаметра, если бы мы перевели эту стройку и вместо них построили реальное метро, то это бы стоило в десятки раз дороже», - провел сравнение мэр Москвы.

По МЦД-1 и МЦД-2 уже ходят «Иволги», движение было запущено 21 ноября.



МЦД — совместный проект Минтранса, РЖД, властей Москвы и Подмосковья, предполагающий реконструкцию сквозных железнодорожных линий в столице и области и организацию диаметральных маршрутов пригородных электричек. Всего к 2025 году планируется создать пять линий.