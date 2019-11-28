Почти половина пострадавших от паводка в Тулуне не получили жилье

Вице-премьер Виталий Мутко на заседании комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области заявил, что более 40% пострадавших еще не обеспечены жильем, несмотря на то, что свидетельства на получение жилья этим семьям выданы.

Он поручил руководству региона до 20 декабря завершить выдачу сертификатов на получение нового жилья или на проведение капитального ремонта.

«Каждая семья в 135 населенных пунктах должна иметь на руках или сертификат на восстановление жилищных прав, или на капитальный ремонт», - уточнил вице-премьер.

Также он отметил, что необходимо совершенствовать организацию и сокращать сроки проработки документов.