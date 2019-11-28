Минтруд рассказ, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

В этом году Государственная дума не успеет рассмотреть законопроект о переносе выходного на 31 декабря, так как такое решение принимается заблаговременно, сообщил Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», - пояснил министр.

Зачастую правительство принимает решение о переносе праздничных выходных дней на следующий год уже в октябре, чтобы у людей была возможность составить свои графики, цитирует ТАСС министра.

Он добавил, что каждый работодатель самостоятельно может определить 31 декабря нерабочим днем для сотрудников.

Новогодние каникулы в этом году продлятся с 1 по 8 января.