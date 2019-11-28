Мадонна отменила три концерта из-за сильной боли

Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за боли. Она извинилась перед поклонниками «за неожиданный поворот событий».

«Создавать шоу каждый вечер приносит мне много радости, поэтому их отмена является для меня своего рода наказанием. Но боль, которую я сейчас испытываю, нестерпима», - написала она в своем Instagram.

Исполнительница добавила, что «должна отдохнуть и следовать указаниям врачей», но не назвала причину боли.

За несостоявшиеся 30 ноября, 1 и 2 декабря концерты зрителям вернут деньги. Из-за плотного рабочего графика певицы они не будут проведены снова. Сейчас у нее проходит гастрольный тур Madame X в поддержку одноименного студийного альбома.