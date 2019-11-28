В Москве перекроют центральные улицы в новогодние праздники

Для проведения новогодних торжеств с 31 декабря по 5 января будут перекрыты центральные улицы Москвы, среди которых Тверская и Моховая, заявил заместитель руководителя департамента торговли и услуг Александр Иванов.

«Для транспорта закроют Тверскую и Моховую улицы - там появятся световые инсталляции, тематические арт-объекты и анимационные площадки», - сказал Иванов «Российской газете».

По его словам, планируется перекрыть Театральный проезд и улицы вблизи Охотного ряда.