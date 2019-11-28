Зеленский обсудил с Меркель нормандскую встречу

У президента Украины Владимира Зеленского состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Во время разговора обсуждались вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года», - говорится на официальной странице офиса президента в Twitter.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что считает возможным проведение отдельной встречи Владимира Путина и украинского лидера на грядущем саммите в «нормандском формате».

В понедельник, 25 ноября, Путин и Зеленский провели телефонный разговор. По словам президента РФ, в основном он был посвящен вопросам, которые касаются энергетической сферы.

Планируется, что саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже девятого декабря.