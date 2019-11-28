Врач предупредил об опасности долгого сна в выходные

Сомнолог развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать недосып и усталость.

Как рассказал врач из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов, режим отдыха - когда в выходные человек спит больше, чем в будние дни - может стать причиной больших проблем со здоровьем, например, сахарного диабета и заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой.

Полуэктов объяснил, что переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении оказывает негативное влияние на позвоночник. Также в организме могут нарушиться обменные процессы, что приводит к «накоплению жировой массы».

«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», - рассказал сомнолог «Вечерней Москве».

Также Полуэктов порекомендовал отказаться от физических нагрузок перед сном. В крайних случаях он предложил употреблять специальные биодобавки, которые помогут восстановить режим.