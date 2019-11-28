В Роскосмосе выявили преступные схемы, существовавшие десятилетиями
С приходом нового руководства в Роскосмос удалось обнаружить, что ряд предприятий госкорпорации использовали нелегальные схемы и злоупотребления для вывода денежных средств, сообщил руководитель службы внутреннего аудита Артем Мельников.
«Десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью - это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление», - уточнил аудитор в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По материалам, собранным службой внутреннего аудита за последний год, возбуждено более 15 уголовных дел.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам хищения 240 миллионов при строительстве космодрома Восточный.