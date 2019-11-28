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В Роскосмосе выявили преступные схемы, существовавшие десятилетиями

Светлана Головина
18:29 28.11.2019
Нелегальные схемы для вывода денег и прочих злоупотреблений в госкорпорации удалось обнаружить с приходом нового руководства.
В Роскосмосе выявили преступные схемы, существовавшие десятилетиями
© Фото: КЦ «Южный»

С приходом нового руководства в Роскосмос удалось обнаружить, что ряд предприятий госкорпорации использовали нелегальные схемы и злоупотребления для вывода денежных средств, сообщил руководитель службы внутреннего аудита Артем Мельников.

«Десятилетиями существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью - это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление», - уточнил аудитор в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По материалам, собранным службой внутреннего аудита за последний год, возбуждено более 15 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам хищения 240 миллионов при строительстве космодрома Восточный.

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