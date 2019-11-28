Уполномоченный по правам ребенка подтвердил слухи о жестоком убийстве мальчика в Екатеринбурге

В СМИ появилась информация о гибели 9-летнего мальчика, изуродованное тело которого нашли в лесопарке Екатеринбурга. По предварительной информации, убийство совершили его родители.

Факт убийства «Звезде» подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Факт гибели есть, это точно», - сказал он.

На вопросы о деталях произошедшего или других подробностях он отказался отвечать, назвав ситуацию «эмоционально напряженной».

«Такой режим тишины. Информация закрыта в силу разных обстоятельств. Не надо мешать следователям, так как любой шаг, какой-то не совсем обдуманный, может помешать установлению истины», - пояснил он свой отказ от подробных комментариев.

Также Мороков не подтвердил возраст ребенка. Сайт «Комсомольской правды» писал, что ему девять лет.