Представлен логотип конкурса «Евровидение-2020»

Европейский вещательный союз представил официальный логотип международного музыкального конкурса «Евровидение-2020». Об этом говорится на сайте песенного состязания.

На логотипе изображен круг, в состав которого входит флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе.

На сайте «Евровидения» отмечается, что решение соответствует характеристикам голландского дизайна: инновационный, минималистичный и экспериментальный.

«У него своя история, он красочный и праздничный. Так совпало, что первый конкурс открывали Нидерланды в 1956 году, поэтому вначале идут цвета голландского флага», - рассказал исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

65-й конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Победителем конкурса в 2019 году стал певец Дункан Лоуренс, который исполнил композицию «Arcade».