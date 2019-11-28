Авиасообщение в Грузию не возобновят до конца 2019 года

Член Совета Федерации Григорий Карасин после встречи со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге заявил, что снятие запрета на авиасообщение с Грузией исключено до конца 2019 года.

«Мы продолжим работу в этом направлении, хотя не стоит ожидать, что что-либо возобновит полеты до нового года», - отметил Карасин.

Он уточнил, что по данному вопросу стороны достигли соглашения.

«Внимательно посмотрим на развитие двусторонних отношений, атмосферу на улицах Тбилиси, в грузинском обществе, создаваемом Россией, так как эти события взаимосвязаны» - заявил политик Первому каналу Грузии.

Запрет на авиасообщение между двумя странами вступил в силу 8 июля 2019 года после того, как в Грузии начались беспорядки из-за инцидента на Международной ассамблее православия.