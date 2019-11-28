Юта спела для российских военнослужащих в Сирии
Популярная исполнительница выступила перед российскими военнослужащими в провинции Дей-эз-Зор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Певица Юта (Анна Осипова) выступила в Сирии перед военнослужащими российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон.
Концерт состоялся в провинции Дей-эз-Зор, где благодаря российским военнослужащим сегодня активными темпами налаживается мирная жизнь, восстановлено сообщение через Евфрат, возвращаются беженцы.
Юта (Анна Владимировна Осипова) - российская певица, музыкант, автор-исполнитель своих песен, композитор. Лауреат премий «Золотой граммофон» (2015) и «Шансон года» (2017).