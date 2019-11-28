Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг идиоткой

Экс-ведущий TopGear Джереми Кларксон заявил, что 16-летняя активистка Грета Тунберг, которая пытается привлечь внимание общественности к проблемам экологии, «идиотка». По его словам, вся ее деятельность основана на пустой болтовне.

«Она - идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего, дорогуша», - приводит его слова издание The Sun.

Также Кларксон посетовал, что молодые люди младше 25 лет перестали интересоваться машинами. По его словам, виновна в этом современная система образования.

«Прежде чем они могут сказать "мама" и "папа", в школах их учат, что автомобили - это зло, и это остается у них на подкорке», - отметил Кларксон.

При этом телеведущий добавил, что признает существование проблемы глобального потепления, однако никто не предложил конкретного порядка действий, чтобы сложившуюся ситуацию исправить.

В сентябре этого года Тунберг выступила на климатическом саммите ООН с речью, в которой обвинила лидеров государств в том, что они «отняли у нее детство», и в разрушении экосистемы Земли.