Силуанов предложил «гильотинировать» число надзорных органов

На заседании правительства 28 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов внес предложение о сокращении количества надзорных органов в ходе реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

«Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации численности государственных служащих», - цитирует РИА Новости министра.

В ответ на данное предложение Дмитрий Медведев заявил, что важно подумать о том, «что куда присоединить, а что отсоединить».

«Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать», - подчеркнул премьер.

Основой для реформы контрольно-надзорной деятельности - регуляторной гильотины - должен стать законопроект «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «об обязательных требованиях в Российской Федерации».

По предварительной информации, новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.