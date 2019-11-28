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Собянин объяснил, почему в Москве нельзя сделать 31 декабря выходным

Александра Арсентьева
16:46 28.11.2019
Он отметил, что может сделать 31 декабря выходным только для чиновников, но они, как правило, работают в предновогодние дни больше, чем в обычные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В столице 31 декабря не получится сделать выходным, потому как в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходным для своих работников», - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли власти Москвы делать 31 декабря выходным днем, как томский губернатор.

Он отметил, что может для чиновников сделать 31 декабря выходным днем, но они, как правило, работают в предновогодние дни больше, чем в обычные.

По его словам, 31 декабря жители столицы часто собираются с коллегами на работе для того, чтобы отметить наступающие праздники. Если сделать этот день выходным, то рабочие лишатся этой возможности.

Напомним, глава Томской области Сергей Жвачкин в администрации региона перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и посоветовал сделать то же самое местным властям.

В Государственной думе, наоборот, привели доводы, почему надо сделать 31 декабря выходным днем.

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