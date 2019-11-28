СМИ: в Екатеринбурге нашли изуродованное тело 9-летнего мальчика в лесу

Утром 28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга было найдено изуродованное тело 9-летнего мальчика из Белоруссии, сообщает сайт «Комсомольской правды». По информации издания, убили ребенка его родители, вероятно, из-за «религиозных убеждений» и закопали на территории лесопарка.

«По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы "изгнать из него бесов", засовывали в рот кляп, что могло стать причиной смерти. При обысках в квартире была обнаружена Библия», - цитирует сайт собственный источник в правоохранительных органах.

Пока неизвестно, кто именно из родителей осуществил расправу, возможно, действовала секта, добавляет «Комсомольская правда».

По информации издания, его отец сейчас находится в Екатеринбурге, а мать сбежала на родину, в Белоруссию. Ее сестра дала наводку на женщину, которая проходила лечение в психиатрической больнице, утверждается в сообщении.

СК РФ по Свердловской области «Звезде» не смогли оперативно прокомментировать информацию о трагедии.