В Госдуме дали оценку украинским сценариям по реинтеграции Донбасса

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киевом рассматриваются пять сценариев по осуществлению реинтеграции Донбасса, подробности которых рассказывать не стал.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил о своем видении ситуации.

«Эти заявления - некий тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса», - сказал парламентарий RT.

Победитель «конкурса» получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ, добавил Бальбек.

Ранее секретарь СНБО сообщил, что Киев намерен обсудить на саммите «нормандской четверки» вопросы по возвращению украинских военнопленных, прекращению огня по всей линии фронта и ситуацию с украинско-российской границей.