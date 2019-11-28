На Крымском мосту настраивают железнодорожную автоматику: видео

Строители начали настраивать железнодорожную автоматику, она в режиме реального времени позволит управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

«Здания построены, сейчас в технических помещениях идут пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему», - сказано в сообщении на сайте инфоцентра «Крымский мост».

В частности, на двух берегах Керченского пролива строители оборудуют посты электрической централизации - ключевые объекты на станциях Керчь-Южная Новый парк и Тамань-Пассажирская.

Как рассказал представитель подрядной организации Николай Зиновьев, автоматика не допустит случайного перевода стрелок и отправления поезда на путь, который занят.

Пост электрической централизации в Керчи будет контролировать график движения поездов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крыма.

Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая прошлого года. Планируется, что по железнодорожной части моста поезда начнут движение в декабре этого года.