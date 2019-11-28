В Киеве назвали три вопроса для саммита «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Киев поднимет несколько вопросов, главным из которых станет возвращение пленных украинских солдат, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», - цитирует «Интерфакс» секретаря.

Второй темой для обсуждения станет прекращение огня по всей линии фронта, третьей - контроль над участком российско-украинской границы.

«Пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно», - отметил Данилов.

Встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата» - России, Украины, Франции и Германии - по вопросам стабилизации ситуации в Донбассе состоится в Елисейском дворце.