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«Пришли к закрытым дверям»: поклонники Аллегровой возмущены отменой ее концерта в Мурманске

Валентина Пескова
01:50 28.11.2019
Зрители недовольны тем, что билеты были дорогими, а потраченные деньги им пока не вернули.
«Пришли к закрытым дверям»: поклонники Аллегровой возмущены отменой ее концерта в Мурманске
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress

Концерт Ирины Аллегровой в Мурманске, который был запланирован в рамках ее гастрольного тура, внезапно не состоялся, причем без всякого предупреждения. Поклонники пришли к концертному залу и оказались перед закрытыми дверями.

«Выступление Аллегровой отменили, но никого об этом не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было в адрес Ирины, что не передать словами», - цитирует поклонников артистки Starhit.

Предположительно, выступления были отменены, так как много билетов оказались нераспроданными по причине дороговизны: цена на них достигала 7 тысяч рублей. В ряде случаев билеты на концерт артистки зрители приобретали только на сайте, а не в кассе концертного зала. Из-за этого возникли сложности с возвратом средств.

Сама Ирина Аллегрова никак не прокомментировала инцидент с отменой концерта и не принесла извинения поклонникам. А ее концертный директор Хизри Байтазиев в разговоре со «Звездой» был довольно резок, отметив, что не дает комментарии о подобном «бреде», так как Дворец спорта был просто не готов к работе.

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