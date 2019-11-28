«Пришли к закрытым дверям»: поклонники Аллегровой возмущены отменой ее концерта в Мурманске

Концерт Ирины Аллегровой в Мурманске, который был запланирован в рамках ее гастрольного тура, внезапно не состоялся, причем без всякого предупреждения. Поклонники пришли к концертному залу и оказались перед закрытыми дверями.

«Выступление Аллегровой отменили, но никого об этом не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было в адрес Ирины, что не передать словами», - цитирует поклонников артистки Starhit.

Предположительно, выступления были отменены, так как много билетов оказались нераспроданными по причине дороговизны: цена на них достигала 7 тысяч рублей. В ряде случаев билеты на концерт артистки зрители приобретали только на сайте, а не в кассе концертного зала. Из-за этого возникли сложности с возвратом средств.

Сама Ирина Аллегрова никак не прокомментировала инцидент с отменой концерта и не принесла извинения поклонникам. А ее концертный директор Хизри Байтазиев в разговоре со «Звездой» был довольно резок, отметив, что не дает комментарии о подобном «бреде», так как Дворец спорта был просто не готов к работе.