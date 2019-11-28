В Кремле получили ответ Макрона на послание Путина о ДРСМД

В Кремле подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Макрон отмечает, что рассмотрит предложение Путина, но пока будет придерживаться курса НАТО по вопросу ядерной безопасности в Европе.

Ранее глава РФ направил нескольким десяткам стран письма с предложением о введении моратория на развертывание в Китае, Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В них Путин предупреждает о серьезных угрозах для мира. Напряженность в мире особенно усилилась после выхода США из ДРСМД.

Ранее Россия также предложила Соединенным Штатам Америки продлить договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет, который истекает в феврале 2021 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом замминистра подчеркнул, что США не готовы включаться в предметную дискуссию по продлению данного договора.