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В Кремле получили ответ Макрона на послание Путина о ДРСМД

Ирина Егорова
15:00 28.11.2019
Ранее президент России направил нескольким странам письма, в которых предложил ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
В Кремле получили ответ Макрона на послание Путина о ДРСМД
© Фото: Пресс-служба президента РФ

В Кремле подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Макрон отмечает, что рассмотрит предложение Путина, но пока будет придерживаться курса НАТО по вопросу ядерной безопасности в Европе.

Ранее глава РФ направил нескольким десяткам стран письма с предложением о введении моратория на развертывание в Китае, Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В них Путин предупреждает о серьезных угрозах для мира. Напряженность в мире особенно усилилась после выхода США из ДРСМД. 

Ранее Россия также предложила Соединенным Штатам Америки продлить договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет, который истекает в феврале 2021 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом замминистра подчеркнул, что США не готовы включаться в предметную дискуссию по продлению данного договора. 

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