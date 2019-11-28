ТАСС сообщил о задержании главы минздрава Ростовской области
Татьяна Быковская подозревается в превышении должностных полномочий связанных с нарушением антимонопольного законодательства.
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В четверг, 27 ноября, по подозрению в превышении должностных полномочий была задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
«Дело возбуждено по статье 286 УК РФ», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в ходе проверки ФАС РФ были обнаружены признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области с 2017 по 2018 год.
На данный момент следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ, добавил источник.