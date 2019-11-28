«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«С запуском “Северного потока - 2” можно ожидать, что транзита через Украину не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины», - сказал он в интервью изданию Deutsche Welle.

По словам Войтенко, изменение направления поставок возможно приведет к прекращению регулярного транзита, потому как рынок сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.

«Такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток... это угроза стабильности поставок в регионе», - заявил исполнительный директор «Нафтогаза».

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и поставок газа в европейские страны. Большинство государств ЕС проект поддерживают.

Против проекта выступают Украина, она боится потерять транзит газа из России, страны Прибалтики, Соединенные Штаты и Польша, которые рассчитывают поставлять в Европу сжиженный природный газ. При этом Вашингтон многократно грозил ввести санкционные меры для срыва реализации «Северного потока - 2».