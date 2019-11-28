Заинтересованы все: эксперт о возможности восстановления авиасообщения между РФ и Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить уже в первой половине 2020 года, считают СМИ. С этой позицией согласен и авиаэксперт Роман Гусаров.

По его мнению, с технической точки зрения полетам ничего не мешает.

«Если все политические вопросы будут урегулированы и сняты, то авиасообщение возобновится», - заявил Гусаров в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, в снятии запрета заинтересованы обе стороны, так что проблем с восстановлением пассажиропотока не будет. Кроме того, это выгодно и авиакомпаниям, которые потеряли много средств из-за сложившейся ситуации.

Напомним, запрет на авиасообщение с Грузией был введен 8 июля 2019 года в связи с антироссийскими акциями. За возобновление полетов уже высказалась грузинская сторона.