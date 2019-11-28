Царство вечной мерзлоты: в Якутии показали уникальную карту округа изо льда

В ледовом парке «Северное сияние» с 25 по 30 ноября проходит конкурс ледовых и снежных скульптур, который поражает красотой и неповторимостью произведений из снега и льда. Каждый год природный материал, без которого немыслим северный край, становится предметом восхищения горожан и гостей города.

Настоящим украшением конкурса стала карта Дальневосточного федерального округа, которую сделали изо льда лучшие якутские мастера.

В конкурсе принимают участие мастера из Монголии, Канады, Китая, Белоруссии. География мероприятия ежегодно расширяется, чтобы мастера могли встретиться в самой экстремальной точке земного шара и почувствовать настоящие сибирские морозы, прикоснуться к хрустальному льду царства вечной мерзлоты.