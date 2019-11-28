Вооруженные силы США не покинули богатые нефтью районы Сирии
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это усугубляет и без того непростую ситуацию в регионе.
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Вооруженные силы США все еще остаются в Сирии, причем в районе нефтяных месторождений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, действия американских сил усугубляют и без того непростую ситуацию в регионе.
Также представитель внешнеполитического ведомства рассказала о сложной обстановке в сирийском Идлибе. Там все еще продолжаются вооруженные столкновения и действуют боевики.
Как отметила Захарова, местное население все чаще устраивает акции против террористического произвола, однако все они жестоко пресекаются.