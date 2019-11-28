Вооруженные силы США не покинули богатые нефтью районы Сирии

Вооруженные силы США все еще остаются в Сирии, причем в районе нефтяных месторождений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, действия американских сил усугубляют и без того непростую ситуацию в регионе.

Также представитель внешнеполитического ведомства рассказала о сложной обстановке в сирийском Идлибе. Там все еще продолжаются вооруженные столкновения и действуют боевики.

Как отметила Захарова, местное население все чаще устраивает акции против террористического произвола, однако все они жестоко пресекаются.