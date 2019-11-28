В Генпрокуратуре предупредили о распространении новых видов мошенничества
Все чаще граждан стараются обмануть посредством средств телекоммуникации.
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Мошенники придумали новые способы обманывать россиян. Об этом предупредил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
По его словам, злоумышленники в корыстных целях могут использовать приложения для знакомств, махинации с платежными картами, предложения о работе на дому и материнский капитал.
«Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете», - заявил Куренной на канале ведомства «Эфир».
Он отметил: если раньше мошенники старались психологически воздействовать на своих жертв, то сейчас главную роль играет научно-технический прогресс.