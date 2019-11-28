В Генпрокуратуре предупредили о распространении новых видов мошенничества

Мошенники придумали новые способы обманывать россиян. Об этом предупредил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

По его словам, злоумышленники в корыстных целях могут использовать приложения для знакомств, махинации с платежными картами, предложения о работе на дому и материнский капитал.

«Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в интернете», - заявил Куренной на канале ведомства «Эфир».

Он отметил: если раньше мошенники старались психологически воздействовать на своих жертв, то сейчас главную роль играет научно-технический прогресс.