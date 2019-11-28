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Фотозоны, елки и арки: как преобразится Москва к Новому году

Александра Арсентьева
13:31 28.11.2019
На ВДНХ развесят большие новогодние шары, а также установят ажурные световые арки.
Фотозоны, елки и арки: как преобразится Москва к Новому году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Все работы по украшению столицы к Новому году закончатся до 16 декабря, к этому времени поставят елки, подключат праздничную иллюминацию. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, праздничную атмосферу создадут в каждом округе Москвы. Всего будет установлено свыше 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

На Поклонной горе снова зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар, его высота составляет 20 метров. Новогодний шар в 11 метров установят и на площади перед Большим театром.

В парке «Зарядье» оформят «парящий» мост, где создадут декоративные зоны в стиле сказочного зимнего леса. Новым элементом оформления станет световая конструкция «Поле света», которая представляет собой множество световых шаров на ножках, создающих впечатление «живого» светового ковра цветов.

На ВДНХ развесят большие новогодние шары, а также установят ажурные световые арки. У павильона №1 появятся огромные часы «Время Рождества», под ними в новогоднюю ночь все желающие смогут загадать желание.

«Подарок жителям города подготовили и предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы: в этом году впервые установят ели, украшенные корпоративной символикой коммунальных предприятий ресурсоснабжающих компаний города», - приводит слова Бирюкова РИА Новости.

Всего в районах Москвы будут установлены свыше 300 искусственных елей, а самая высокая (30 метров) украсит Лубянскую площадь. В местах массовых гуляний появятся фотозоны, тоннели, а также конструкции в виде крупных цифр «2020», сказочных персонажей и символов праздника.

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