Правительство утвердило правила по содержанию животных в приютах

Правительство утвердило новые правила по содержанию животных в приюте. Разработкой инициативы занималось Минприроды.

Принятый документ контролирует порядок поступления животных в приюты и правила обращения с ними. Речь идет об уходе, вакцинации, стерилизации, маркировании, а также выгуле животных.

Кроме того, закрепляется максимально допустимое количество животных, содержащихся в приюте, и начинает вестись учет волонтеров, посещающих заведение.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, приюты должны будут следить за размером клеток и вольеров, а также температурой в помещениях.