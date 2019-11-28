Опубликованы новые правила пересечения границы в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», - говорится в сообщении.

Благодаря новым правилам, несовершеннолетние украинцы до 14 лет могут въезжать в Донбасс по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту, а украинцы возрастом 14-16 лет - по заграничному или гражданскому паспорту. При этом у людей, которые сопровождают детей, должно быть разрешение на въезд на эту территорию.

Взрослые украинцы, лица без гражданства, а также иностранцы при наличии разрешения на въезд могут пересекать линию соприкосновения при предъявлении любого документа, который удостоверяет личность.