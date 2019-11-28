Путин призвал страны ОДКБ к совместным операциям против террористов

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал страны-участники Организации договора о коллективной безопасности продолжать борьбу с международным терроризмом и экстремизмом. Глава государства добавил, что Россия готова делиться собственным опытом, полученным в ходе операций в Сирии.

«Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», - сказал российский лидер, выступая на заседании глав государств ОДКБ в Бишкеке.

Также глава российского государства выступил за активизацию работы Центра кризисного реагирования организации и призвал наращивать миротворческую деятельность.

В четверг Путин прилетел в Киргизию на саммит лидеров стран ОДКБ. Самолет приземлился в аэропорту Манас в Бишкеке. Российского лидера встречал лично президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В саммите также примут участие лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Кроме того, ожидается, что Владимир Путин в своем выступлении обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.