Россиян предупредили об активации мошенников перед «черной пятницей»
Роскомнадзор рассказал, что во время распродаж на «черную пятницу» есть вероятность стать жертвой мошенников. Об этом говорится на сайте ведомства.
Самой главной угрозой стали фальшивые сайты с «привлекательными товарами», которые только собирают личные данные клиентов – ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и прочее. Специалисты призвали проверять домены известных интернет-магазинов, которые похожи на настоящие, но в написании есть другие буквы или символы.
Собранную информацию мошенники могут использовать для «спамерских баз», а также для кражи данных банковских карт.
В ведомстве посоветовали обращать внимание на SSL-сертификаты. Большая часть сайтов, где пользователи вводят данные, использует шифрование SSL («https://»). Если адрес начинается с «http://», то оригинальность страницы остается под вопросом.
Кроме того, подозрительный вид сайта, выдача ошибок при заходе на страницу – все это может стать сигналом для того, что вы попали на фишинговый ресурс. Поэтому, чтобы защитить свои деньги, не следует покупать что-либо на таком сайте.
В Роспотребнадзоре посоветовали проверять, предоставляет ли продавец всю информацию о себе – название бренда, его нахождение, а условия и сроки доставки оговаривать сразу.