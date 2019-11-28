Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала собственный поисковый отряд

Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой Елена создала собственный поисковой отряд. Группа «Прорыва» появилась «Вконтакте» и постепенно набирает подписчиков.

В сообществе пока нет ни одного участника, но есть правила поискового отряда, а также опубликовано сообщение о том, что «Прорыв» нуждается в волонтерах.

Напомним, Лиза Киселева пропала 9 октября. Помимо спасателей и полиции, ее поисками занимались волонтеры «Лизы Алерт». На следующей день тело ребенка обнаружили, а подозреваемого в убийстве мужчину задержали.

Позже мать убитой девочки Елена Киселева заявила, что силы «Лизы Алерт» действовали нерасторопно и раскоординированно, из-за чего поиски велись недостаточно интенсивно.