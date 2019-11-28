Ученые выявили неожиданную пользу голодания

Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности, а также увеличению продолжительности жизни.

Как сообщает издание MedicalXpress, специалисты из Американской ассоциации сердца провели анализ результатов катетеризации сердца почти 2 тысяч человек, 389 из которых практиковали регулярное голодание. Выяснилось, что смертность среди голодающих была на 45% ниже, чем у прочих участников исследования, а сердечные приступы происходят у них реже на 71%.

Директор по сердечно-сосудистой и генетической эпидемиологии Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити Бенджамин Хорн рассказал, что эта разница для исследователей оказалась неожиданностью. По его словам, нужно провести дополнительные эксперименты, которые выяснят, как именно голодание защищает от сердечной недостаточности. Также Хорн полагает, что может существовать взаимосвязь между голоданием и укреплением умственных способностей.

Он отметил, что продолжительное голодание раз в месяц в течение одного дня на протяжении десятилетий заставляет организм на несколько часов активировать некие полезные механизмы.