Позирующую на пляже туристку смыло волной: видео
Девушка хотела сделать хорошие снимки с отпуска и решила устроить съемку около скалы на пляже.
© Видео: neaksss, Instagram © Фото: neaksss, Instagram
В Мексике туристку чуть было не унесло в открытое море, пока она позировала на пляже у скалы.
Девушку на видео снимала ее подруга. На опубликованных кадрах видно, как в один момент волна накрывает туристку с головой. Кадры были опубликованы в личном Instagram пострадавшей.
К счастью, инцидент закончился благополучно, и девушка не получила серьезных травм.