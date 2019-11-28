Позирующую на пляже туристку смыло волной: видео

В Мексике туристку чуть было не унесло в открытое море, пока она позировала на пляже у скалы.

Девушку на видео снимала ее подруга. На опубликованных кадрах видно, как в один момент волна накрывает туристку с головой. Кадры были опубликованы в личном Instagram пострадавшей.

К счастью, инцидент закончился благополучно, и девушка не получила серьезных травм.