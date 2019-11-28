Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

В Бишкеке пройдет расширенное заседание глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В саммите примет участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства прилетел в Бишкек сегодня утром. В аэропорту его встретил киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков.

После этого состоялась церемония фотографирования глав государств-членов ОДКБ. Эта сессия пройдет под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Во встрече также примут участие лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Участники планируют обсудить широкий круг вопросов. На повестке дня - тема укрепления границы с Афганистаном, борьба с терроризмом и наркотрафиком, а также укрепление военного потенциала организации.

С первого января председателем в ОДКБ станет Россия. Ожидается, что Владимир Путин в ходе своего выступления обозначит приоритеты объединения. В завершение саммита российский лидер проведет встречу с Жээнбековым.