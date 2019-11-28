В Госдуме объяснили, почему надо сделать 31 декабря выходным

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря. Одним из авторов инициативы стал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он рассказал «Звезде» о преимуществах такого предложения.

«Фракция ЛДПР и я, как председатель комитета ГД по труду, поддержал данное предложение, сообщив, что действительно, в основном 31 декабря - это условно рабочий день. По Трудовому кодексу, это сокращенный рабочий день. Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии накрывают на столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами практически уже никто не занимается. Это условно рабочий день и, конечно, это влияет на производительность труда. Абсолютно правильно было бы, учитывая, что у нас, по Трудовому кодексу, с первое по восьмое января - это нерабочие дни, 31 декабря также сделать путем переноса одного из выходных дней в календарному году», - заявил Нилов.

Он также уточнил, что таким образом количество нерабочих праздничных дней не будет расширенно, а данное решение лишь обязывает правительство перенести один из выходных дней в календарном году на 31 декабря, «тем самым обеспечив более комфортные условия и для работников, и для работодателей».