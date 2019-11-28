Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме объяснили, почему надо сделать 31 декабря выходным

Александра Арсентьева
11:38 28.11.2019
Если сделать 31 декабря выходным днем, будут обеспечены комфортные условия и для работников, и для работодателей, пояснили в парламенте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря. Одним из авторов инициативы стал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он рассказал «Звезде» о преимуществах такого предложения.

«Фракция ЛДПР и я, как председатель комитета ГД по труду, поддержал данное предложение, сообщив, что действительно, в основном 31 декабря - это условно рабочий день. По Трудовому кодексу, это сокращенный рабочий день. Если 31 декабря люди приходят, то в полурадостном состоянии накрывают на столы, друг друга поздравляют, серьезными вопросами практически уже никто не занимается. Это условно рабочий день и, конечно, это влияет на производительность труда. Абсолютно правильно было бы, учитывая, что у нас, по Трудовому кодексу, с первое по восьмое января - это нерабочие дни, 31 декабря также сделать путем переноса одного из выходных дней в календарному году», - заявил Нилов.

Он также уточнил, что таким образом количество нерабочих праздничных дней не будет расширенно, а данное решение лишь обязывает правительство перенести один из выходных дней в календарном году на 31 декабря, «тем самым обеспечив более комфортные условия и для работников, и для работодателей».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2019, 02:08
«Потребуются серьезные операции»: посольство РФ о пострадавших в ДТП в Доминикане
Дата28.11.2019, 12:02
Путин поддержал идею об участии военных из стран ОДКБ в параде Победы в 2020 году
Дата27.11.2019, 13:00
В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 18:16
Путин принял участие в закладке корабля ледового класса «Николай Зубов»
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:07 В стране и мире
Мать убитой в Саратове Лизы Киселевой создала собственный поисковый отряд
12:06 В стране и мире
Видео
Финансовая безопасность: как правильно взять, отдать кредит и уберечься от мошенников
12:06 В стране и мире
Ученые выявили неожиданную пользу голодания
12:02 Армия
Путин поддержал идею об участии военных из стран ОДКБ в параде Победы в 2020 году
11:44 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Кончаловский рассказал о состоянии дочери после выхода из комы
Видео
Шестеро против тысячи: последний бой группы Колосова
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.