СК опубликовал видео задержания преступной группировки «Шараповские»
В период с 2007 по 2015 год участники банды ряд убийств и других особо тяжких преступлений.
© Видео: СК РФ, ФСБ России © Фото: СК РФ, ФСБ России
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России предотвратили деятельность преступной группы «Шарапоские».
По данным ведомств, с период с 2007 по 2015 год участники банды совершили ряд убийств и другие тяжкие преступления.
В период с августа по ноябрь 2019 года на территории Республики Дагестан и в Москве задержали четырех соучастников группы.
Следователи совместно с оперативными службами обнаружили партию оружию.
«Изъяты гранаты и другие боеприпасы», - рассказали в пресс-службе СК РФ.
Все оружие было уничтожено.
Сейчас спецслужбы устанавливают всех лиц, причастных к преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.