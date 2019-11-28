СК опубликовал видео задержания преступной группировки «Шараповские»

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России предотвратили деятельность преступной группы «Шарапоские».

По данным ведомств, с период с 2007 по 2015 год участники банды совершили ряд убийств и другие тяжкие преступления.

В период с августа по ноябрь 2019 года на территории Республики Дагестан и в Москве задержали четырех соучастников группы.

Следователи совместно с оперативными службами обнаружили партию оружию.

«Изъяты гранаты и другие боеприпасы», - рассказали в пресс-службе СК РФ.

Все оружие было уничтожено.

Сейчас спецслужбы устанавливают всех лиц, причастных к преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.