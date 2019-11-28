Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника долга в 2 млрд рублей

Мосгорсуд освободил дворника из Подмосковья от долга в два миллиарда рублей.

Огромную сумму Светлана Бодрова задолжала банкам после того, как случайно подписала кредитный договор при приеме на работу и стала учредителем фирмы.

На ее имя был взят займ в 32 миллиона долларов. Сами преступники скрылись, а Бодрову обязали выплачивать долг.

Чтобы полностью расплатиться женщине понадобилось бы 260 тысяч лет. Бодрова обратилась с жалобой в суд, и он встал на ее сторону.