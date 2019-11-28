Финансовая безопасность: как правильно взять, отдать кредит и уберечься от мошенников

Больше половины россиян отдают 50% зарплаты банкам в счет погашения кредитов. И эта цифра растет. Также растут и риски, связанные с займами. При этом львиная доля долгов связана с микрозаймами. Оформить такой кредит можно онлайн или по телефону, причем подтверждать данные совсем необязательно. Достаточно просто ввести номер паспорта, его подлинность никто проверять не будет. А деньги поступят на счет практически мгновенно.

За первую половину 2018 года 3 миллиона россиян набрали микрозаймов на 75 миллиардов рублей, а абсолютный максимум годовых процентов составил 576. То есть взяв микрокредит в тысячу, заемщик отдает за год 58 тысяч рублей.

Чем банковский кредит отличается от микрофинансового займа, как уберечься от кибермошенников и почему по ипотеке обязателен первоначальный взнос - на эти вопросы ответил главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Бархота в студии программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».