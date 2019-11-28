Диетологи объяснили, как избежать жира на животе в разных возрастах

Диетологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего перечислили правила, которым необходимо следовать, чтобы находится в хорошей форме и в 30 лет, и в 40 лет, и после 50.

По словам специалистов, до 40 лет здоровые люди могут иногда себе позволить фастфуд и прочие вредные продукты - если организм функционирует нормально, то такая еда (если ее потреблять редко и умеренных количествах) не навредит здоровью. После 40 лет обмен веществ начинает замедляться, и увлечение нездоровой едой чревато появлением большого живота и проблем со здоровьем.

Как рассказали диетологи, чтобы держать себя в форме после 40 лет необходимо соблюдать несколько рекомендаций: употреблять красное мясо два раза в неделю, порции должны быть небольшие. Специалисты отмечают, что мясо полезно для наращивания мышечной массы, а для женщин употребление в пищу красного мяса станет прекрасной профилактикой дефицита железа.

Вегетарианцам эксперты порекомендовали налегать на зеленые листовые овощи: шпинат, капуста или мангольд. Также важно в рацион включать как можно больше зерновых, есть больше фруктов и овощей. Вредные углеводы лучше исключить, сообщает издание Focus online.

После 50 лет нужно есть продукты, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и способные предотвратить отложения в сосудах. В них должно быть мало углеводов, холестерина и большое количество клетчатки.