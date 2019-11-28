На пивоварне в Пятигорске произошел взрыв
Сейчас спасатели проводят проливку и разбор конструкций.
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Взрыв с последующим возгоранием произошел на пивоварне в Пятигорске.
В результате трагедии два человека погибли.
На место оперативно прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать огонь.
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС края проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания», - рассказал журналистам представитель местного управления МЧС Олег Дегтярев.
Угрозы городу и его жителям нет.