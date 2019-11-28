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В Роскачестве нашли пестициды в яблочном пюре для детей

Александра Арсентьева
10:30 28.11.2019
По результатам изучения маркировки специалисты заключили, что в 23 торговых марках указанные на упаковке данные соответствуют фактическим.
В Роскачестве нашли пестициды в яблочном пюре для детей
© Фото: Carmen Roewer, CHROMORANGE, Globallookpress

В Роскачестве проверили 24 марок детского яблочного пюре и в десяти образцах выявили следы пестицидов. Несмотря на это, эксперты признали всю продукцию безопасной и соответствующей обязательным стандартам качества.

Пюре 12 марок было произведено в РФ, пяти - в Белоруссии, двух - в Испании, и по одной - в Латвии, Шотландии, Польше, Сербии и Чехии, говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Продукция всех марок успешно прошла испытания по органолептическим показателям. Запах и вкус пюре натуральные, свойственные яблокам. Цвет пюре однородный по всей массе. Консистенция продукции - от густой до текучей.

По результатам изучения маркировки специалисты заключили, что в 23 торговых марках указанные на упаковке данные соответствуют фактическим. Только у одного производителя (Semper) содержание углеводов оказалось выше заявленного на упаковке.

Ни в одном из образцов не было примесей растительного происхождения (веточки, травинки и т.д.) и прочих посторонних предметов. Также пюре не содержало консервантов, синтетических красителей, подсластителей и сахарозаменителей.

Продукция 12 марок опережала стандарты качества. Это Bebivita (Россия), «Маленькое счастье» (Беларуссия), Fleur Alpine (Шотландия), Peek-a-boo (Испания), Hipp (Россия), «ФрутоНяня» (Россия), «Когда я вырасту» (Сербия), Gerber (Польша), Rudolfs (Латвия), «Бабушкино лукошко» (Россия), «Малышам» (Россия) и «Сочный мир» (Россия).

В пюре 14 торговых марок специалисты не обнаружили пестицидов. В остальных содержались следовые количества препаратов, которые в РФ не нормируются и не контролируются. Так, наличие данных веществ в составе нарушением считать нельзя.

В большинстве марок пюре крахмала не было найдено. Он находится только в пюре Hame, но об его наличии сказано на упаковке. Пюре этой же марки оказалось самым сладким и единственным, в котором есть сахароза.

Среди торговых марок, в пюре которых нет добавленного сахара, слаще всего оказалась «Агуша». Потом идут «Бабушкино лукошко», «Егор Иваныч», Heinz, «Когда я вырасту», Semper, «Ложка в ладошке», «Малышам». По словам экспертов, меньше всего сахара содержится в пюре Habibi, Peek-a-boo и «Сочный мир».

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