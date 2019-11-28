Рапунцель: девочка с самыми длинными волосами попала в книгу рекордов России

Самой длинноволосой девочкой в России признали 11-летнюю Злату Николаеву, которая живет в Астрахани. Она отрастила волосы длиной в 142 см, говорится на сайте Книги рекордов России.

Николаева побила рекорд своей ровесницы Лады Гордеевой из Новокузнецка, волосы которой доросли до 133 см. А еще ранее самые длинные косы были у Стефании Смирной из Ставропольского края – 117 см.

Теперь, чтобы побить рекорд Златы, девочкам придется отрастить волосы аж до 147 см.

Как рассказала сестра астраханки Динара, ухаживать за таким богатством достаточно сложно, поэтому Злате помогают с мытьем волос. По ее словам, девочка больше всего любит заплетать их в две косички.