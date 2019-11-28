Историка Соколова судили по факту гибели человека в 1980-х годах

Историк Олег Соколов, который в настоящее время обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, уже являлся фигурантом судебного разбирательства в 1981 году. Тогда рассматривалось дело о нарушениях на транспорте, которые повлекли за собою смерть человека.

По словам адвоката бывшего доцента СПбГУ Александра Почуева, его подзащитный не отрицает, что данный инцидент имел место и по данному поводу проводилось судебное разбирательство.

«Но что конкретно было, и за что он привлекался к ответственности, он не помнит, потому что дело было давно», - цитирует адвоката «360».

Как пишет «Фонтанка», дело было заведено после гибели ученого Владимира Сорокина, скончавшегося во время затопления фрегата «Святой Георгий». В это время за штурвалом корабля находился 25-летний Олег Соколов, который тогда был учителем истории. На суде Соколов частично признал свою вину. По его словам, он принял все меры для того, чтобы спасти корабль, когда его заливало водой.

Адвокат Почуев отметил, что сам факт появления данной информации в прессе не имеет никакого отношения к делу об убийстве аспирантки, по которому Соколов проходит сейчас.